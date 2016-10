После 2100 года Нью-Йорк уйдёт под воду. К такому выводу пришли американские учёные, опубликовавшие свои исследования в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, пишет Ратгерский университет.

По их словам, в XXII веке в Нью-Йорке будут происходить наводнения в 17 раз чаще, чем в настоящее время. К этому будут приводить тропические циклоны наподобие урагана Сэнди.

Учёные пришли к таким выводам, проанализировав данные метеорологических наблюдений, геологические материалы и климатические модели, учитывающие влияние глобального потепления.

Напомним, что ураган Сэнди обрушился на восточное побережье США и расположенные южнее островные государства в Атлантическом океане в октябре 2012 года. От действий стихии тогда погибли около 150 человек, а общий экономический ущерб от урагана превысил 68 миллиардов долларов.

Сейчас на территории Карибского бассейна действует ураган Мэттью. Его жертвами на территории США стали 27 человек, более 1000 на территории Гаити.

Из-за угрозы наводнений введено чрезвычайное положение в Южной Каролине и во Флориде. Власти последней призвали жителей прибрежной территории (а это около 1,5 миллиона человек), покинуть свои дома.