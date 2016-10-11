Ураган "Мэттью" добрался и до Соединённых Штатов Америки. На юго-востоке страны от действий стихии погибли 27 человек. Об этом во вторник сообщает NBC News.

Отмечается, что три жертвы урагана погибли в Южное Каролине, три в Джорджии, один в Вирджинии, 11 в Северное Каролине, но больше всего погибших во Флориде – 12 человек (трое из них погибли непосредственно от шторма, остальные девять от несчастных случаев, причиной которых стал "Мэттью").

Также из-за действий стихии порядка одного миллиона человек остались без электричества.

Напомним, что ранее президент США Барак Обама подписал указ об объявлении режима чрезвычайной ситуации в 31 округах Северной Каролины. Позже губернатор Южной Каролины Никки Хейли обратился к главе государства с просьбой, объявить зоной бедствия ещё 13 округов.

На сегодняшний день "Мэттью" ослаб до уровня циклона и покинул атлантическое побережье юго-востока США.

По сведениям ООН, в результате урагана погибли сотни людей, ещё около 1,4 миллиона нуждаются в помощи.

Ураган "Мэттью" стал самым сильным ураганом в Карибской бассейне за последние 10 лет.

Ещё по теме:

Ураган "Мэттью" на Гаити унёс жизни 1000 человек