На Гаити продолжает расти число жертв мощнейшего урагана "Мэттью". По последним данным, от действий стихии погибли около 1000 человек. Об этом в понедельник сообщает Reuters.

Отмечается, что в настоящий момент ураган, признанный самым сильным в Атлантике с 2007 года, постепенно ослабевает. Сейчас скорость его движения снизилась до 38 метров в секунду – данный показатель соответствует первой, самой низкой категории для таких стихийных бедствия по шкале Саффира-Симпсона.

Но и это ещё не всё, из-за массовых захоронений в стране произошла вспышка холеры. Она унесла жизни ещё 13 человек.

В стране объявлен трёхдневный траур в памяти о тех, чьи жизни унёс ураган.

Напомним, что в воскресенье, 9 октября, в стране должны были пройти президентские и парламентские выборы, однако из-за урагана "Мэттью" голосование было отложено на неопределённый срок. При этом Временный избирательный совет Гаити пообещал назвать новую дату выборов не позднее чем 12 октября.







