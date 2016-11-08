Камеры наружного наблюдения засняли момент убийства двукратного чемпиона мира по кикбоксингу Джабраила Джабраилова, передаёт ТАСС.

Напомним, накануне стало известно о задержании убийцы на борту самолёта. А днём ранее появилась информация о том, что на парковке торгового центра на юго-западе столицы было обнаружено тело 29-летнего мужчины, умершего в результате огнестрельного ранения. Оно лежало на земле возле иномарки.

Теперь на обнаруженной записи видно, как на парковке тело водителя вываливается из машины. В этот же момент открывается передняя дверь со стороны пассажира и из неё выходит второй участник конфликта. Он передвигается достаточно спокойно, пересекает парковку, но потом идёт не по тротуарам, а движется к проезжей части через сугробы снега - напрямик.

По предварительным данным, спор между спортсменом и его знакомым произошел на финансовой почве.

Задержанный признался, что имеет судимость за драку. Но отвечать без адвоката на другие вопросы следователей он отказался.