Подозреваемого в убийстве двукратного чемпиона мира по кикбоксингу сняли с рейса в аэропорту Шереметьево. Об этом понедельник сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По её словам, подозреваемый в особо-тяжком преступлении собирался улететь в Баку.

– Установлен подозреваемый в убийстве мужчины на юго-западе Москвы. Злоумышленника задержали на борту самолёта, летевшего в Баку, – сказала Волк.

Она уточнила, что на данный момент мужчина задержан, им оказался 31-летний знакомый погибшего.

По предварительным данным, мужчины вместе приехали на автомобиле к торговому центру. В салоне машины у них возник конфликт на финансовой почве, в результате чего мужчина выстрелил, предположительно из пистолета Макарова, который хранил при себе незаконно. Он попал в грудь своему оппоненту, а затем скрылся с места преступления.

После этого подозреваемый сразу же забронировал билет на самолёт.

Напомним, что вечером 6 ноября на парковке торгового центра на юго-западе столицы было обнаружено тело 29-летнего мужчины, умершего в результате огнестрельного ранения. Оно лежало на земле возле иномарки.

Выяснилось, что погибший – уроженец Северо-Кавказского региона, двукратный чемпион мира по кикбоксингу.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия).







