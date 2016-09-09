Конкурс фото "Мисс Октоберфест-2016" продолжается. Петербурженки присылают фото "в шикарном декольте" в редакцию Metro делятся своими снимками в паблике "ВКонтакте". На конкурс свои фото прислали уже более 50-ти человек. Каждая из участниц заслуживает только восторженных комментариев и самых лучших комплиментов. Конкурс завершится 20 сентября. До этого времени участие в нем может принять любая красавица, считающая себя неотразимой, свою грудь шикарной, а фото в платье с глубоким декольте -...