Полиция Петербурга разыскивает преступников, отнявших сумку с деньгами у жителя города днём 29 ноября у дома 7 на Парадной улице.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу, около полудня у отделения одного из петербургских банков, трое неизвестных преступников, применив физическую силу, отобрали у 33-летнего мужчины сумку с 10 тысячами долларов США.

С места происшествия грабители скрылись на автомобиле "Мазда" тёмно-серого цвета.

В данный момент личности преступников, которые отняли у петербуржца 10 тысяч долларов на выход из банка на Парадной, устанавливаются.

- Потерпевший обратился в территориальный отдел полиции с заявлением о грабеже. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). В настоящее время полицией приняты меры к розыску и задержанию предполагаемых преступников, - сообщили в пресс-службе ведомства.