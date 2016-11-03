У Анастасии Волочковой появился сексуальный конкурент по шпагату

"В нашем шоу-балете появился артист. Пытается конкурировать со мной в растяжке..", - сопроводила она комментарием фотографию.

У знаменитой российской балерины Анастасии Волочковой появился конкурент по растяжке. Об этом она сама написала на своей странице в Instagram. По словам Волочковой, в её шоу-балете теперь участвует артист, который пытается конкурировать с ней в мастерстве шпагата.

Стоит отметить, что подписчики балерины решили взять на себя роль жюри и вынесли вердикт о том, у кого растяжка лучше. По мнению ряда пользователей, в этом состязании победил новичок.

lorchikdonetsk: Парню не нужно конкурировать. Он стоит прямо. Корпус ровный. Настя наклонилась. Так что парень впереди.

lovelovelovealive: Очень здорово,когда есть конкуренция

ekaterina.s.guseva1983: Молодой парень, растяжка конечно лучше. Красавчик.

kachaikinaoksana: У него лучше растяжка

irinakarlysheva: Насть, ты согнулась.парень нет!))

Напомним, что Анастасия Волочкова довольно часто выкладывает в свой Instagram фотографии, на которых она делает шпагат в весьма необычных местах. Свою растяжку она демонстрировала в ЦУМе, в гамаке на Мальдивах, в бане, а однажды даже разбила люстру в ресторане, делая вертикальный шпагат.

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