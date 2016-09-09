Анастасия Волочкова продолжает радовать своих поклонников шпагатами. На днях она продемонстрировала свои навыки в одном из самых известных магазинов столицы – в ЦУМе.

Волочкова приехала на ежегодный праздник шоппинга – и в ходе одного из мероприятий показала растяжку, а затем дала интервью.

Подписчики Волочковой в Instagram вновь неоднозначно отреагировали на такой поступок.

– Просто других способностей нет! Жалко её!, – пишет пользователь anna_chernomorova.

– Ну какие же вы злые!!! Завидуете!!! Сами мечтаете на ее месте быть!!! Только вам и во сне не присниться ее жизнь!!! Умница и красавица Настя!!!, – отмечает yanalevitsky.

– Как глупо.. Настя, вы предсказуемы, – подчеркнул iolga79.

Отметим, что в последний раз Волочкова эффектно села на шпагат в День Знаний, порадовав подписчиков фотографиями из бани.