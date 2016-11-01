Дональд Трамп (Республиканская партия) впервые опередил Хиллари Клинтон (Демократическая партия) по данным опроса, проведённого каналом ABC News и изданием Washington Post. Об этом во вторник сообщает CNN.

Отмечается, что отставание Клинтон составило всего один процент. Тем не менее, на выборах каждый голос может стать решающим.

Таким образом, по результатам опроса, Трамп получил 46% голосов, тогда как Клинтон – 45%. Менее популярные кандидаты Гэри Джонсон (Либертарианская партия) и Джилл Стайн (Партия зелёных) набрали 3% и 2% голосов соответственно.

Напомним, что ранее стало известно о сокращении отрыва Клинтон от Трампа. Это произошло на фоне возобновления расследования ФБР по делу о почте Клинтон.

Выборы нового президента США пройдут в Америке 8 ноября 2016 года. Ещё по теме:

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