Хиллари Клинтон и Дональд Трамп поборются не только за президентское кресло США, но и за многомиллионную армию подписчиков Барака Обамы. Дело в том, что новому президенту страны достанется аккаунт нынешнего главы государства, на который подписаны более 11 миллионов пользователей. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Белого дома.

– С 20 января 2017 года аккаунт @POTUS будет вестись от имени 45-го американского президента. Все твиты Обамы будут перемещены в его новый, официальный экс-президентский микроблог @POTUS44, – говорится в сообщении.

Напомним, что именно Барак Обама стал первым президентом, который столь активно пользовался соцсетями. Он не только завёл аккаунт в Twitter под ником @POTUS, но и первым начал вести трансляции в Facebook из Овального кабинета и отвечать на вопросы граждан в YouTube.

Напомним, что выборы нового президента США пройдут в Америке 8 ноября 2016 года. На президентское кресло претендуют два кандидата: экс-первая леди страны Хиллари Клинтон от Демократической партии и миллиардер Дональд Трамп от Республиканской.