Трагедия в Пскове: репортёры Metro попытались понять, зачем спецназ штурмовал дом

По версии Следственного комитета (СК), подростки из Пскова в возрасте 15 лет, которых разыскивала полиция (парень во время конфликта выстрелил из травматического пистолета в ногу матери девушки), забаррикадировались в частном доме в посёлке Струги Красные. Дом принадлежит отчиму Кати. В нём подростки вскрыли сейф с оружием и из него обстреляли полицейскую машину. Стражи порядка несколько часов вели с ними переговоры, но результата не достигли. А потом ребята просто перестали выходить на связь.

«В связи с этим была спланирована спецоперация с привлечением сотрудников СОБРа отдела Росгвардии по Псковской области, – сообщает СК. – Когда сотрудники спецподразделений применили светошумовые гранаты и пошли на штурм, подростки были обнаружены мёртвыми – с огнестрельными ранениями.

– Решение о штурме, как правило, принимается, если мирному населению или силовикам угрожает реальная опасность, – сказал Metro ветеран ОСН «Витязь» Игорь Чекулаев.

В пресс-службах Национальной гвардии и СК Metro не стали комментировать ситуацию и объяснять причины начала штурма.

Напомним, что свои последние часы и минуты Денис и Катя вели прямую трансляцию в Сеть. В какой-то момент они сказали, что выбросили оружие и патроны в окно по просьбе полиции. В связи с этим многие пользователи Сети в комментариях под видео задаются вопросом, как они могли застрелиться.

На видео СК из злосчастного дома, которое попало в Сеть вчера вечером, видны лужи крови и... ружьё.

– Если разбирать штурм, то считаю, что всё было сделано грамотно, – сказал Metro эксперт по безопасности Денис Гоманов. – Cветошумовые гранаты не наносят урона. Напомню, что подростки перед этим стреляли в полицию. В Америке по ним сразу открыли бы огонь на поражение.