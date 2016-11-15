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 Опубликовано : Сегодня 20:35

Трагедия в Пскове: репортёры Metro попытались понять, зачем спецназ штурмовал дом

  • Михаил Нешевец

В результате трагедии погибли двое несовершеннолетних детей

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По версии Следственного комитета (СК), подростки из Пскова в возрасте 15 лет, которых разыскивала полиция (парень во время конфликта выстрелил из травматического пистолета в ногу матери девушки), забаррикадировались в частном доме в посёлке Струги Красные. Дом принадлежит отчиму Кати. В нём подростки вскрыли сейф с оружием и из него обстреляли полицейскую машину. Стражи порядка несколько часов вели с ними переговоры, но результата не достигли. А потом ребята просто перестали выходить на связь.

«В связи с этим была спланирована спецоперация с привлечением сотрудников СОБРа отдела Росгвардии по Псковской области, – сообщает СК. – Когда сотрудники спецподразделений применили светошумовые гранаты и пошли на штурм, подростки были обнаружены мёртвыми – с огнестрельными ранениями.

– Решение о штурме, как правило, принимается, если мирному населению или силовикам угрожает реальная опасность, – сказал Metro ветеран ОСН «Витязь» Игорь Чекулаев. 

В пресс-службах Национальной гвардии и СК Metro не стали комментировать ситуацию и объяснять причины начала штурма. 

Напомним, что свои последние часы и минуты Денис и Катя вели прямую трансляцию в Сеть. В какой-то момент они сказали, что выбросили оружие и патроны в окно по просьбе полиции. В связи с этим многие пользователи Сети в комментариях под видео задаются вопросом, как они могли застрелиться. 

На видео СК из злосчастного дома, которое попало в Сеть вчера вечером, видны лужи крови и... ружьё. 

– Если разбирать штурм, то считаю, что всё было сделано грамотно, – сказал  Metro эксперт по безопасности Денис Гоманов. –  Cветошумовые гранаты не наносят урона. Напомню, что подростки  перед этим стреляли в полицию. В Америке по ним сразу открыли бы огонь на поражение.

Друзья Дениса и Кати рассказали Metro про них

Одноклассник Дениса Муравьёва Сергей: Денис был нормальным парнем. Не тупым. Учился ровно, иногда получал тройки. Я бы не сказал, что он был общительным, скорее замкнутым, очень редко вступал в разговор. Агрессивным я его почти никогда не видел, за исключением случая, который произошёл около месяца назад: он подрался с парнем из соседнего класса. Насколько я знаю, они оба участвовали в каком-то конкурсе. где надо было набирать баллы. И в итоге приз достался не Денису. Он был очень зол, так как считал, что набрал максимальное число очков. Подошёл к тому парню и сказал об этом. Сначала был разговор на повышенных тонах, а потом я узнал, что они подрались за школой. Какое-то время Денис ходил с ссадиной на щеке.
 

Знакомая семьи Екатерины Власовой на условиях анонимности : Девочка у них была способная, много читала и, вроде бы, изучала несколько языков. Общались мы немного, ничего подозрительного в её поведении не замечала. Меня только смущало, что девочка когда я заходила всё время сидела за компьютером, в том числе в какие-то стрелялки играла. Мне кажется, такие вещи не проходят даром для психики.

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