Свершилось - «Почта России» запустила собственную торговую площадку, которая получила название «Почтамаркет». Она объединит сайт market.pochta.ru и торговлю через бумажные каталоги в отделениях «Почты России». По мнению представителей корпорации-монополиста, торговая площадка будет популярна у жителей отдаленных и труднодоступных регионов - возможно, она даже составит конкуренцию популярному китайскому интернет-магазину AliExpress. Партнерами «Почтамаркета» уже стали оператор дистанционной торговли «Отто групп Россия» (товары для дома и красоты, одежда, обувь, аксессуары), продавец детских товаров «Дочки-сыночки», издательство «Эксмо», а также гипермаркет товаров для красоты и здоровья «Gessmarket». На сегодняшний день с помощью сервиса market.pochta.ru можно заказать детские игрушки, книги, мелкую бытовую технику (тостеры, чайники, блендеры), новогодние подарки, товары для красоты, отдыха и здоровья, одежду, аксессуары и многое другое. Фиксированная стоимость доставки - 279 рублей.

Для площадки электронной торговли «Почта России» заказала новый сайт, создание которого заняло целый год. Согласно информации на сайте госзакупок, победителем конкурса стала российская компания-разработчик «Диджитал Зон», которая выполнила работу за 27 млн руб., что на 15 процентов ниже начальной цены. Компания известна тем, что делала сайт для интернет-магазина «Юлмарт», а также сотрудничала с «РБК», «Первым каналом», «Перекрестком», «Теле 2».

Интернет-сообщество с иронией восприняло новость о торговой площадке «Почты России». Многие пользователи советовали холдингу для начала научиться быстро и качественно доставлять почтовые отправления. Другие критиковали сайт market.pochta.ru, который «лежал» утром 13 октября (на 12 часов дня работает, но с перебоями). Некоторые интернет-пользователи шутили, что на торговой площадке будут продавать товары, которые не дошли до адресатов.

«Почта Россия» анонсировала создание собственной торговой площадки в апреле 2015 года. Об этом на конференции Online RetailRussia 2015 рассказал Алексей Вайсберг, директор департамента электронной коммерции госпредприятия. На первом этапе почтовики планируют выбрать от трёх до шести партнёров, работающих на рынке электронной коммерции. На втором их число вырастет, а также заметно расширится ассортимент. Заключительный этап предполагает обеспечить автоматическое подключение к платформе любых онлайн-продавцов и задействовать все каналы продаж.