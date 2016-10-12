Страшную находку обнаружили накануне – 11 октября, рядом с Гольяновским прудом на востоке столицы.

Тело 14-летней школьницы лежало рядом с несколькими газовыми баллонами, передает АГН "Москва".

Как рассказали в правоохранительных органах Москвы, тело было обнаружено недалеко от дома №23 по улице Уральской. "Сейчас его отправили в морг для проведения ряда экспертиз", – уточнили в полиции.

Причина и все обстоятельства смерти подростка выясняют следователи.

Кстати

Многие москвичи называют район Гольяново одним из опаснейших мест на Земле. Там часто происходят грабежи и другие преступления. Также район лидирует по уровню бедности.