Страшную находку обнаружили накануне – 11 октября, рядом с Гольяновским прудом на востоке столицы.
Тело 14-летней школьницы лежало рядом с несколькими газовыми баллонами, передает АГН "Москва".
Как рассказали в правоохранительных органах Москвы, тело было обнаружено недалеко от дома №23 по улице Уральской. "Сейчас его отправили в морг для проведения ряда экспертиз", – уточнили в полиции.
Причина и все обстоятельства смерти подростка выясняют следователи.
Кстати
Многие москвичи называют район Гольяново одним из опаснейших мест на Земле. Там часто происходят грабежи и другие преступления. Также район лидирует по уровню бедности.