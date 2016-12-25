Трагедия, которая произошла утром 25 декабря, внесла коррективы в расписание проведения предновогодних мероприятий. Так, например, запланированное на 26 декабря грандиозное световое шоу на Дворцовой площади отменили. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов.

- В связи с объявлением 26 декабря 2016 года Днём Общенационального траура в РФ, губернатором Петербурга принято решение об отмене намеченного на завтра, на 18 часов светового шоу на Дворцовой площади, - сообщил Кибитов в Twitter. - Также правительство Петербурга обращается ко всем представителям городских СМИ с убедительной просьбой завтра воздержаться в эфире от увеселительных и предновогодних программ.

С такой же просьбой обратились и к горожанам, попросив воздержаться от излишнего увеселения. Ранее федеральные каналы уже изменили сетку вещания в связи с крушением ту-154 в Краснодарском крае.

Губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко выразил соболезнования родным и близким погибших членов экипажа Ту-154, журналистов, артистов и военнослужащих.

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