В понедельник, 26 декабря, в шесть часов вечера на фасаде здания Главного Штаба на Дворцовой площади начнется трансляция масштабного проекта "Новогоднее мультимедийное шоу световых технологий, посвященное Году российского кино". Как сообщает пресс-служба Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации, сеансы будут длится по 30 минут с 18.00 до 23.00 с интервалами по 15 минут между ними.

Тайминг шоу: 18:00

18:45

19:30

20:15

21:00

21:45

22:30

Шоу представляет собой трансляцию циклических видеоблоков на здание Главного Штаба, а также демонстрацию сюжетов, посвященных завершению Года российского кино под музыкальное сопровождение. Проект реализован без привлечения бюджетных средств.



Световое шоу продлится с 26 по 29 декабря с 18:00 до 23:00, а 30.12.2016 – с 18:00 до 22:00.

Завершится мультимедийное шоу 30.12.2016 в 22:30 Гранд-фейерверком, полюбоваться которым будет возможно с Дворцовой набережной.