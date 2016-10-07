Несколько тысяч человек стали свидетелями большого музыкального марафона, который прошел в ДС «Юбилейный» в Петербурге. Примечательно то, что именно в стенах этого дворца 25 лет назад и погиб Игорь Тальков.

Во время трехчасового концерта на сцену вышло почти три десятка музыкантов, которые пели самые разные песни из творчества Талькова. Причем, принцип «чем известнее артист – тем известнее песня» здесь явно не работал. Например, певец Вадим Азарх, участник шоу «Голос» исполнил один из главных хитов Талькова – песню «Летний дождь», Ольга Кормухина неожиданно для многих спела «Бывший подъесаул», а Андрей Давидян - «Три дома».

- Мы с Тальковым ровесники, - сказал Давидян. – Сколько же ещё он мог написать и сделать!

Между выступлениями артистов на экранах транслировались записи архивных интервью Талькова, который поразил зрителей своим вольнодумством, рассуждениями о России, вере. Даже спустя 25 лет они не перестают быть актуальны.

Многие музыканты, готовясь к концерту, по-новому взглянули на творчество Талькова. Например, Александр Иванов и группа «Рондо» спели песню «Моя любовь» в необычной рок-манере, а участник «Голоса» Егор Сесарев решил пойти еще дальше и сотворил из песни «Ты опоздала» современный танцевальный трек. Отличись коллективы PlusFive и Viva, которые спели «Призвание» и «Россия» в необычной вокальной манере.

- В тот день состоялось одно из первых выступлений группы «Летний сад», в которой я участвовала, - вспоминает Татьяна Буланова. – Мы выступили в самом начале, а затем узнали о трагедии. Игорь, спасибо тебе за песни и за то, что был рядом!

Ярким штрихом этого концерта стала импровизированная минута молчания, которая возникла во время перестановки аппаратуры. Неожиданно из зала раздалось предложение почтить память Талькова и несколько тысяч человек встали и аплодировали певцу.

Одним из хэдлайнеров вечера стал сын знаменитого певца, Игорь Тальков-младший, который несколько лет назад также выбрал музыкальную карьеру. Увы, последнее время он все реже появляется на радио и тв-каналах, зато выйдя на сцену и показал виртуозное владение гитарой и необычную манеру исполнения. Он исполнил не только хиты своего отца, такие как «Чистые пруды», «Я вернусь», но и собственную композицию «Братские народы».

В финале концерта на сцену вместе с Тальковым-младшим вышел и его старший сын, внук Игоря Талькова, а также его супруга Татьяна.

- Спасибо вам за то, что даже спустя 25 лет помните и любите творчество Игоря. Он всегда восхищался вашим городом, вашей публикой. В тот день он впервые ехал не в Ленинград, а в Петербург и хотел показать своей любимой публике новые песни, - рассказала Татьяна Талькова.

Отметим, что 27 октября в Москве в Государственном Кремлевском дворце состоится второй концерт «25 лет тишины», посвященный памяти Игоря Талькова.