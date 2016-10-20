В Москве Перовский суд принял решение заключить под стражу сотрудника Росгвардии, который застрелил коллегу в оружейной комнате, сообщают РИА Новости. Сам подсудимый признал свою вину, раскаялся в содеянном и просил его не арестовывать его.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия об избрании в отношении Сергея Ручкина меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказал судья.

По решению суда, сотрудник Росгвардии будет содержать под арестом до 18 декабря. Согласно разным источникам, стрелявшему сейчас 25 лет, убитому было 20. Оба служили во вневедомственной охране по Восточному округу Москвы.

Напомним, что в Москве сотрудник Росгвардии застрелил своего коллегу, когда сдавал смену. В оружейной комнате он случайно произвёл выстрел, в результате чего пуля попала в голову жертве инцидента. Несмотря на быструю госпитализацию и все усилия врачей, раненный гвардеец скончался в больнице.

В Москве сотрудник Росгвардии застрелил коллегу: Видео