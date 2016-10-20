В Москве сотрудник Росгвардии застрелил своего коллегу, когда сдавал смену, сообщает ТАСС. В оружейной комнате он случайно произвёл выстрел, в результате чего пуля попала в голову жертве инцидента. Теперь стрелку предстоит пройти проверку на вменяемость. Медэксперты также проверят, не употреблял ли он алкоголь или наркотик.

"В ближайшее время будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Также будет проверено, не употреблял ли он алкоголь или наркотики", - заявил собеседник агентства.

По имеющейся информации, сотрудник Росгвардии убил коллегу в отделе вневедомственной охраны на улице Кусковской. Инцидент произошёл во время сдачи смены в оружейной комнате, где разряжают и сдают оружие. Несмотря на быструю госпитализацию и все усилия врачей, раненный гвардеец скончался в больнице.

В Сети уже появилось видео того, как сотрудник Росгвардии убил коллегу по неосторожности. На кадрах записи видно, как стрелок подошел к своему коллеге и выстрелил ему в голову. Следствию предстоит установить не только все детали происшествия, но и то, насколько случайным был выстрел.

В Москве сотрудник росгвардии застрелил коллегу: Видео