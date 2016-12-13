Стоимость одного проезда в московском метро вырастет до 55 рублей, сообщает официальный сайт Мэра Москвы. Это на 5 рублей дороже предыдущей цены. Также вырастет стоимость билетов на 2, 20, 40 и 60 поездок. Повысится и цена одного проезда по карте "Тройка" с 32 до 35 рублей.

При этом стоимость бесконтактной оплаты через турникеты при помощи банковских карт или телефонов снизится на 10 рублей и составит 40. Безлимитные билеты, которые, по словам замруководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Алины Бисембаевой, не подорожают.

"Комфорт пассажиров для нас является приоритетом, поэтому стоимость безлимитного билета мы сохранили на прежнем уровне — ниже уровня 2013 года. Такая модель корректировки тарифов выбрана в интересах постоянных пассажиров, которые регулярно используют в течение одной поездки несколько видов транспорта. Кроме того, сохраняются все льготы, а скидка для студентов и школьников в 2017 году так же, как и раньше, будет составлять 75 процентов относительно базового тарифа", — приводит сайт слова Бисембаевой.