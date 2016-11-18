Утром 18 ноября в центре Петербурга закрывали станцию метро "Гостиный двор" на вход и выход.

- Станция "Гостиный двор" и переход на станцию "Невский проспект" закрыты по требованию УП метрополитена в 09.30 из-за безнадзорного предмета на платформе, - сообщает пресс-служба метрополитена. - Поезда проходят станцию без остановки.

На месте работали кинологи. Как показала проверка, взрывоопасных предметов не оказалось - в пакете находился мусор.

"Гостиный двор" и переход на "Невский проспект" были открыты для пассажиров в 10.01.

Напомним, что последний раз станцию из-за бесхозного предмета закрывали 15 ноября.

Станцию метро "Гостиный двор" открыли для пассажиров после проверки