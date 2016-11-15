Вечером 15 ноября на зелёной ветке петербургской подземки закрыли для пассажиров на вход и выход станцию метро "Гостиный двор".

- "Гостинку" закрыли на вход и выход, - сообщили очевидцы в паблике "ДТП и ЧП / Петербург" вечером во вторник. - Вся остальная зелёная ветка работает. На "Невском" (синяя ветка - прим.ред.) толкучка в сторону "Сенной".

Как уточнили в пресс-службе метрополитена, станция была закрыта на вход и выход в 19.33 - на платформе был найден бесхозный предмет. Проверка продлилась чуть более 20 минут. В 19.55 "Гостиный двор" вновь был открыт для пассажиров. Как показала проверка, опасных предметов не обнаружено.