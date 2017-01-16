Ким Кардашьян ограбили пенсионеры-рецидивисты. Об этом в понедельник сообщает телеканал LCI со ссылкой на источник в следственных структурах Парижа.

Отмечается, что младшему преступнику было полных 54 года, остальным – больше (60, 61, 63 и 72). Организатор ограбления – 60-летний рецидивист Аомар Аит Хедаш. Известный под прозвищем Омар Старый.

Узнав от бармена, что семейство Кардашьян едет в Париж, беглый преступник собрал банду из пенсионеров-преступников и спланировал налёт на звезду реалити-шоу Ким Кардашьян.

Вычислить преступников было не сложно. Дело в том, что Аомар оставил на месте преступления ДНК, благодаря чему полицейские уже через несколько дней установили за главарём банды наблюдение и вычислили всех подельников.

Преступников задержали 9 января 2017 года.

Напомним, что 3 октября 2016 года неизвестные в масках ворвались в номер гостиницы в Париже, где остановилась Ким Кардашьян.

Преступники связали звезду и закрыли её в ванной. После они взяли драгоценности на 11 миллионов долларов, два мобильных телефона с эротическими домашними видео и скрылись.

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