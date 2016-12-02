Некачественная сборка двигателя РД-0110 третьей ступени ракеты-носителя могла стать причиной падения космического грузовика "Прогресс- МС-04".

Но это лишь одна из версий, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источника. Её проверят во время стендового моделирования, чтобы понять, какой точно компонент в системе двигателя был сделан с нарушениями.

После этого начнется еще более глобальная работа. Будут проведены кадровые перестановки, а все готовые двигатели, даже если они уже установлены на ракеты-носители типа "Союз", необходимо будет перепроверить. Для этого их снимут, доставят на предприятие, протестируют, устранят недочеты, если они будут. Все это серьезно повлияет на сроки намеченных запусков.

Разработчик двигателя - воронежское КБ Химавтоматики.

Напомним, запуск "Прогресса" состоялся 1 декабря с космодрома Байконур. Сначала грузовой корабль штатно стартовал и поднялся в воздух, но с 383 секунды связь с судном пропала. После чего ракета упала на землю, при этом большая её часть сгорела в атмосфере. Корабль должен был доставить к МКС более 2,5 тонны груза, включая свежие фрукты в честь наступающего Нового года.