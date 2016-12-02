В сети появилось видео падения "Прогресса" после неудачного запуска ракеты

В Интернет выложили видео падения грузового корабля "Прогресс МС-04". Вероятнее всего момент сгорания его фрагментов в атмосфере был зафиксирован одной из камер наблюдения в Туве.

Напомним, что запуск "Прогресса" состоялся 1 декабря с космодрома Байконур. Сначала грузовой корабль штатно стартовал и поднялся в воздух, но с 383 секунды связь с судном пропала. После чего ракета упала на землю, при этом большая её часть сгорела в атмосфере.

Корабль должен был доставить к МКС более 2,5 тонны груза, включая свежие фрукты в честь наступающего Нового года. Тем не менее, несмотря на потерю судна, экипаж станции продолжит спокойно функционировать, так как запасов еды и воды у команды хватит до весны. К тому же 9 декабря к станции направится уже корабль HTV Японского космического агентства.

Отметим, что пока нет точных данных о том, что могло стать причиной происшествия. Специальная комиссия изучит все данные и обломки корабля, чтобы установить все обстоятельства происшествия.