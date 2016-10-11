Один из основателей популярного рок-коллектива "Ногу свело" Антон Якомульский на Nissan Navara устроил аварию в столице, передает Life.ru.

ДТП произошло во вторник – 11 октября, на севере города. Как позже стало известно, 46-летний музыкант ехал на своей иномарке по Вокзальному переулку. При повороте во двор дома он не смог пропустить пешехода и сбил его. Жертвой музыканта стал 33-летний гражданин.

Врачи диагностировали, что у пешехода переломаны кости стопы. По факту дорожного инцидента началась проверка.