В ходе масштабной внезапной проверки Вооруженных Сил Российской Федерации будут отработаны действия сотрудников Минкомсвязи, Минфина, Минпромторга, Росрезерва и Банка России в условиях военного времени, сообщает в своём релизе Министерство обороны России. В мобилизационных мероприятиях примут участие также предприятия оборонно-промышленного комплекса и граждане в запасе, в том числе резервистов.

"В мобилизационных мероприятиях, проводимых в рамках внезапной проверки Вооруженных сил Российской Федерации, примут участие структурные подразделения Минкомсвязи, Минфина, Минпромторга, Росрезерва и Банка России <...> Также планируется проверить готовность ряда предприятий оборонно-промышленного комплекса юга России к выполнению возложенных мобилизационных заданий на поставку и ремонт вооружения, военной и специальной техники в интересах создаваемых группировок войск (сил)", — отмечается в релизе Минобороны.

Координацией всех участников учений будут заниматься органы исполнительной власти в регионах.

Напомним, что 25 августа начались масштабные учения войск Южного, Западного и Центрального военных округов. В рамках манёвров войска и ведомства будут отрабатывать совместные действия по локализации возможных кризисов.

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