Эдвард Сноуден посоветовал пользователям Yahoo срочно удалить свои аккаунты, чтобы защитить персональные данные и переписку. Об этом он написал в своем Твиттере: «Пользуетесь Yahoo? Они тайно сканировали все, что вы когда-либо писали, далеко за рамками закона. Закройте свой аккаунт сегодня же».

Напомним, ранее СМИ узнали что американская компания с 2015 года сканирует электронную переписку пользователей своей почтовой службы и передает полученные сведения в ФБР и разведку США. Как сообщает агентство Reuters, с этой целью Yahoo создала программудля поиска информации во входящих письмах пользователей по ключевым словам. По информации агенства, компания, владеющая второй по популярности в мире поисковой системой, получила соответствующее предписание правительства США, после чего начала сканировать сотни миллионов учетных записей пользователей.

Когда информация о сканировании переписки дошла до общественности, представители Yahoo заявили, что являются законопослушной компанией и соблюдают законы Соединенных Штатов. Законы США действительно позволяют спецслужбам запрашивать данные пользователей, если это, например, может предотвратить терракт. Компании, впрочем, могут оспорить приказ спеслужб в суде.