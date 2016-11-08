Из-за обильного снегопада, который накрыл Петербурге ещё накануне, город 8 ноября простаивает в пробках. В соцсетях автомобилисты сообщили уже о нескольких десятках ДТП, а также участились случаи с застрявшем в снегу транспорте. Напомним, что за утро вторника в трёх районах города пассажиры помогали толкать автобусы и маршрутки.

Автобус застрял в снегу у метро "Проспект Большевиков" в Петербурге (подробнее)

Один из таких случаев позабавил случайных очевидцев.

- Эвакуатор "эвакуирующий" эквакуатор на площади Восстания, - пишут очевидцы в паблике "ДТП и ЧП / Петербург" днём 8 ноября.

Ранее пришлось помогать даже застрявшей машине скорой помощи.

-На Большой Пороховской в снегу застряла скорая, - пишут очевидцы. - Вытянули при помощи проходящих мимо мужиков. Поехали по более очищенной дороге дальше. Старайтесь не болеть, долго можете прождать с такой погодой.

При этом город, как сообщает комитет по благоустройству Петербурга, чистят в усиленном режиме, число уборочных машин на дорогах увеличено до 1017 единиц спецтехники. В комитете также уточнили, что в начала снегопада в Петербурге выпало почти 30 см снега, что, конечно же, является рекордом за последние несколько десятков лет. По данным синоптиков, подобный снежный осенний месяц был около 50 лет назад.

В комитете по благоустройству отметили, что из-за обильных ненормативных осадков, которые продолжаются вторые сутки, дорожные предприятия подготовили максимальное количество уборочной техники и специалистов ручного труда для уборки улиц от снега.