Утром во вторник, 8 ноября, автомобилисты Петербурга вновь простаивали в 9-балльных пробках. Из-за снегопада и метели дорожные городские службы работают в усиленном режиме, но в соцсетях горожане продолжают жаловаться на плохую уборку дорожной Сети. По словам очевидцев, сразу три аналогичных инцидента с общественным транспортом произошли утром 8 ноября.

В Невском районе Петербурга рядом со станцией метро "Проспект Большевиков" в 8 утра в снегу застрял автобус.

- На улице Джона Рида сидит репка крепко!, - шутят участники паблика "ДТП и ЧП / Петербург" про застрявший транспорт. - Актуально на 08:10.

Спустя полтора часа в Московском районе города застрял ещё один автобус, который, по словам очевидцев, помогали толкать прохожие и пассажиры.

- На пересечении Космонавтов и Типанова пассажиры везут себя сами, - подписали фото в соцсети в 09.40.

Чуть позднее появились кадры с застрявшей в снегу маршруткой в Красногвардейском районе.

- На Индустриальном дрифтует маршрутка, - с иронией подписали снимок участники паблика в соцсети.

Также было парализовано движение в Невском районе Петербурга из-за ДТП с автобусом и троллейбусом.

- Столкнулись автобус и троллейбус у метро "Новочеркасская". У автобуса разбито стекло, движение троллейбусов невозможно, - констатировали очевидцы.

По данным синоптиков, снег будет идти до конца дня - автомобилистов просят соблюдать скоростной режим и дистанцию.