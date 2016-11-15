15 ноября в Пулково сотрудники отдела Интерпола в Петербурге задержали 25-летнего гражданина Таджикистана, который вчера был объявлен в международный розыск Государственным комитетом национальной безопасности Таджикистана. Об этом сообщает " Фонтанка".

Мужчина обвиняется в вербовке граждан России и Таджикистана в запрещенную в России террористическую организацию "Исламское государство", а также в организации терактов.

По данным издания, о том, что вербовщик находится в Петербурге, сотрудники ФСБ и Интерпола узнали 14 ноября.

Появление в городе вербовщика совпало по времени с задержанием группы террористов, готовивших взрывы в Москве и Петербурге.

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Утром 15 ноября сотрудники правоохранительных органов получили информацию о том, что вербовщик собирается вылететь из Петербурга в Самару.

Преступника задержали в Пулково при регистрации на рейс. Сейчас решается вопрос о его аресте.