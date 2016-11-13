Террористы планировали взорвать два торговых центра в Петербурге.

Напомним, 12 ноября стало известно, что ФСБ пресекла деятельность межрегиональной террористической группы, члены которой собирались осуществить теракты в Москве и Петербурге.

ФСБ предотвратила теракты в Москве и Петербурге (подробнее)

СМИ стали известны подробности операции в Петербурге.

Как пишет "Фонтанка", задержанные в Петербурге боевики подозреваются в подготовке взрывов в торговых центрах "Галерея" и "Академпарк".

Задержание, по данным издания, прошло на съемной квартире в одном из домов по улице Софьи Ковалевской в Калининском районе Петербурга.

Во время обыска сотрудник ФСБ обнаружили и изъяли автоматы Калашникова и взрывчатые вещества.

В подготовке терактов подозреваются семеро выходцев из Центральной Азии, которые являются последователями идеологии запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

Один из задержанных, пишет издание, признался, что воевал в Сирии.

Предполагается, что террористическая группа планировала совершить взрывы в торговых центрах "Галерея" на Лиговском проспекте и "Академпарк" на проспекте Науки.

Отмечается, что сотрудники ФСБ задержали всех участников террористической группы.