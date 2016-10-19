17 сентября иракская армия при поддержке сил коалиции во главе с США и курдских ополченцев начала операцию по освобождению Мосула. Запрещённая в России террористическая организация "Исламское государство" уже подготовилась к битве и победоносный поход на иракскую столицу ИГ может обернуться в итоге катастрофой, пишет в своей статье полковник в отставке Дэниэл Дэвис в The National Interest.

В первую очередь печальные последствия затронут мирных жителей города, которым придётся бежать из домов. Чтобы обеспечить их кровом и едой у международных организаций просто нет денег. При этом голод, жажда и отсутствие укрытия наименьшая проблема, учитывая тот факт, что ИГ не планирует так просто отпускать свой живой щит и террористы уже пригрозили расстрелять тех, кто попытается убежать.

Но даже если боевиков удастся выбить и можно будет избежать затяжных боёв, то США придётся справляться с огромным количество группировок с различными взглядами на итоги операции. Иракские вооруженные силы до конца не восстановились и не смогут полностью контролировать регион, курды же и вовсе заявили, что оставят за собой все территории, отвоеванные у ИГ, а иракские сунниты до сих пор весьма напряжённо контактируют с багдадским шиитским правительством. К этому всему надо добавить Турцию, которая тоже активизировалась и имеет свой взгляд на курдский вопрос и распределение сил в регионе.

Также специалисты отмечают, что припёртые к стенке террористы вполне могут "разбудить" своих "спящих" боевиков в странах Запада, чтобы отвлечь внимание американцев от Мосула и провести перегруппировку сил.

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