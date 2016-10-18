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 Опубликовано : Сегодня 10:45

ИГ пустило в бой смертников в ответ на наступление иракской армии на Мосул

  • Данила Белов

Один из боевиков унёс жизни 70 военных

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Запрещённая в России террористическая организация "Исламское государство" нанесла ответный удар по иракским войскам и курдским ополченцам в связи с началом операции по уничтожению боевиков в Мосуле. Для этого экстремисты организовали теракты с участием смертников, сообщают РИА Новости. По имеющимся данным, они уже совершили два нападения, в результате одного которых погибли около 70 военных.

Первый теракт произошёл рядом с населённым пунктом Билавет к востоку от Мосула. Там боевик подорвал себя возле колонны иракских военных, что привело к гибели 70 военнослужащих. Как сообщает курдское информационное агентство Firat, смертник использовал начинённый взрывчаткой автомобиль. На нём он врезался в один из танков иракской армии, после чего произвёл подрыв. 

 

Второе нападение произошло неподалёку от деревни Шейх Амир. Там террорист также использовал машину, но, к счастью, ополченцам удалось вовремя заметить нападавшего и открыть огонь по нему: автомобиль взорвался прежде чем достиг своей цели.

Напомним, что Мосул был ираским городом, но в 2014 превратился в оплот террористов ИГ. Этот город даже называют иракской столицей ИГ, в то время как Ракка является сирийской столицей террористическйо организации.

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