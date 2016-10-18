ИГ пустило в бой смертников в ответ на наступление иракской армии на Мосул

Запрещённая в России террористическая организация "Исламское государство" нанесла ответный удар по иракским войскам и курдским ополченцам в связи с началом операции по уничтожению боевиков в Мосуле. Для этого экстремисты организовали теракты с участием смертников, сообщают РИА Новости. По имеющимся данным, они уже совершили два нападения, в результате одного которых погибли около 70 военных.

Первый теракт произошёл рядом с населённым пунктом Билавет к востоку от Мосула. Там боевик подорвал себя возле колонны иракских военных, что привело к гибели 70 военнослужащих. Как сообщает курдское информационное агентство Firat, смертник использовал начинённый взрывчаткой автомобиль. На нём он врезался в один из танков иракской армии, после чего произвёл подрыв.