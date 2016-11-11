Актёр Никита Джигурда вскоре может начать паковать чемоданы, так как его могут отправить обратно на Украину. Адвокат олимпийской чемпионки по фигурному катанию Марины Анисиной уже отправил в правоохранительные органы запрос о проверке легальности нахождения артиста в стране, сообщают РИА Новости.

Как заявил юрист спортсменки Сергей Жорин, у него есть информация о том, что Джигурда нарушил правила пребывания в России.

"Мне известно, что он не встал на учет, как того требует закон, то есть нарушил миграционное законодательство", — заявил он.

В свою очередь Никита Джигурда заявил журналистам радиостанции "Говорит Москва", что не исключает возможности депортации, хотя и находится в стране на законных основаниях.

"У меня никогда не было российского гражданства, я всегда был гражданином Украины. Я являюсь мужем олимпийской чемпионки, членом Союза кинематографистов России и нахожусь здесь на законных основаниях", — пояснил Джигурда.

Напомним, что 2 ноября между Джигурдой и Жорином разгорелся конфликт у входа в суд, проходит бракоразводный между актёром и Мариной Анисиной.