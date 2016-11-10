Шестиклассника нашли мертвым на асфальте перед собственным домом. Он выпал из окна 11 этажа на Морской набережной, 27/1. Тело пролежало несколько часов, пока его не обнаружили.

Как сообщает Life 78, парень уже не раз высказывал суицидальные мысли. Он плохо учился и накануне гибели поссорился с матерью из-за двойки в школе.

По сообщению СМИ, 12-летний ребенок готовился основательно: попросил прощения у родных, брату оставил пароли от соцсетей. Все это он сделал в аудиозаписи и записках для мамы, бабушки и двоюродного брата.

Ребенок проживал в двухкомнатной квартире вдвоем с матерью. По делу ведется проверка.

Трагическими выдались первые числа ноября и для Подмосковья. В Подольске вечером 2 ноября старшеклассница поссорилась с родителями, которые решили не пустить её на свидание с парнем.

Трагические события развивались следующим образом: девушка поругалась с родителями, пришла в гости к молодому человеку, а потом выпала из окна его квартиры на 11 этаже. От полученных травм она скончалась на месте.