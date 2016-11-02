Вечером в среду, 2 ноября, на улице Ватутина девушка выпрыгнула из окна квартиры 17-го этажа. Подросток не смог совладать с чувствами, передаёт Life.ru.

По сообщению портала, старшеклассница поссорилась с родителями, которые решили не пустить её на свидание с парнем.

От полученных травм она скончалась на месте. Прибывшие на место ЧП стражи порядка изучают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщает Ren.tv, трагические события развивались следующим образом: девушка поругалась с родителями, пришла в гости к молодому человеку, а потом выпала из окна его квартиры.