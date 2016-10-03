В Сети всё чаще интересуются, когда откроют Египет для россиян в 2016 году. Однако, по данным источника, близкого к ситуации, этого может не произойти до конца года. Не исключено, что на новогодние выходные российские туристы всё ещё не смогут отправиться в Египет.

Как рассказал "Интерфаксу" осведомлённый источник, российские специалисты проводили накануне проверку безопасности в аэропортах Египта и выявили ряд недостатков. Возобновление авиасообщения между двумя странами и запуск чартерным рейсов маловероятен в 2016 году.

В зоне проверки специалистов оказались аэропорты Каира, Шарм-Эль-Шейха и Хургады. В итоге был выявлен ряд недостатков, которые не соответствуют высоким российским требованиям безопасности. В первую очередь замечания касаются подготовки персонала, а также систем контроля доступа в стерильную зону неаккредитованных лиц.