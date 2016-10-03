В Сети всё чаще интересуются, когда откроют Египет для россиян в 2016 году. Однако, по данным источника, близкого к ситуации, этого может не произойти до конца года. Не исключено, что на новогодние выходные российские туристы всё ещё не смогут отправиться в Египет.
Как рассказал "Интерфаксу" осведомлённый источник, российские специалисты проводили накануне проверку безопасности в аэропортах Египта и выявили ряд недостатков. Возобновление авиасообщения между двумя странами и запуск чартерным рейсов маловероятен в 2016 году.
В зоне проверки специалистов оказались аэропорты Каира, Шарм-Эль-Шейха и Хургады. В итоге был выявлен ряд недостатков, которые не соответствуют высоким российским требованиям безопасности. В первую очередь замечания касаются подготовки персонала, а также систем контроля доступа в стерильную зону неаккредитованных лиц.
Когда откроют чартеры в Египет для туристов в 2016 году
Ранее эксперт комментировал Metro, что если это бы произошло в ближайшее время - до новогодних десятидневных выходных - то для отдыха россиян там уже всё готово.
Эксперт рассказал Metro, когда откроют вылеты в Египет 2016 (подробнее)
По словам директора сервиса по продаже авиабилетов, цены на авиабилеты в Египет также не вырастут. Исключение составят первые чартерные рейсы на курорты Красного моря. Их стоимость будет выше в связи с тем, что обратно самолёты полетят пустыми.
Стоимость отдыха в Египте в текущем сезоне не должна повысится, считает эксперт.
Ранее глава Минтранса России заявил, что вести речь о восстановлении авиасообщения между РФ и Египтом пока преждевременно. Напомним, авиасообщение между двумя странами было приостановлено в ноябре 2015 года после теракта на борту самолета, который летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург.