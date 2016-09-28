О том, когда ждать открытия авиасообщения между Россией и Египтом, Metro рассказал Борис Пирожников, операционный директор сервиса по продаже авиабилетов Kupibilet.

- Подготовка к открытию Египта уже на заключительной стадии, - считает эксперт. - Отдельный терминал в Хургаде для рейсов из России – это закономерный итог встречи представителей Минтранса с египетскими властями и один из заключительных шагов по усилению безопасности авиапассажиров.

Борис Пирожников считает, что туристам осталось совсем недолго ждать до возобновления авиасообщения между РФ и Египтом.

- По моим оценкам, полноценное авиасообщение между нашими странами будет налажено до декабря, - считает эксперт. - В первую очередь будут запущены регулярные рейсы, затем в Египет полетят чартеры.

Открытие чартеров в Турцию спровоцировало волну спроса на рейсы в Аланию и Анталью (Турция). Скорее всего, после открытия Египта будет то же самое: новогодние каникулы многие россияне отпразднуют на пляжах Красного моря.

- Цены на авиабилеты в Египет также не вырастут, - прогнозирует директор сервиса по продаже авиабилетов. - Исключение составят первые чартерные рейсы на курорты красного моря. Их стоимость возможно будет выше в связи с тем, что обратно самолеты полетят пустыми. Стоимость отдыха в текущем сезоне не должна повысится. По крайней мере, со стороны египтян высоких расценок на туры ожидать не стоит. Со временем, когда туристы почувствуют улучшение сервиса в аэропортах и на пляжах, стоимость путевок может вырасти. Но не в разы. Сначала туроператорам и отельерам нужно вернуть доверие туристов, и только после этого понемногу закладывать в тур расходы на безопасность, понесенные правительством.