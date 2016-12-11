Американский скульптор Кельвин Сейберт строит замки из песка, которые могут поспорить с жемчужинами архитектурного модернизма таких мастеров, как Ле Корбюзье и Ээро Сааринен. Ещё более впечатляющими их делает тот факт, что он создаёт скульптуры при помощи воды, песка, нескольких форм, пластиковых поддонов… и собственных рук.

Как вы создали эти песочные замки, которые выглядят как архитектурные строения?

— Я начал создавать песочные замки неподалёку от стройки рядом с домом в Колорадо. Рабочие заканчивали работу в четыре часа, так что у меня оставалось много времени, чтобы играть. После я поступил в школу искусств в Нью-Йорке и нашёл свою дорогу к городским пляжам, где я серьёзно начал практиковаться в этом ремесле. Процесс обучения был медленным, но уже тогда я осознал, какими могут быть песочные замки.

Что вас вдохновляло?

— Я видел фотографии модернистских архитектурных строений Ле Корбюзье, Ээро Сааринена и Марселя Брёйера. Индивидуальность авторов, стоящая за грубыми бетонными постройками в стиле брутализма, вдохновила меня.

Как вы создаёте такие впечатляющие замки?

— Я начинаю с постройки песочного основания. Делаю это с помощью 19-литрового ведра. Далее требуется много воды и укладки. Перед началом работы я обычно уже представляю себе базовую идею того, что хочу построить. В процессе создания идея заметно эволюционирует. Было бы намного сложнее следовать определённому плану и пытаться воссоздать что-то всем отлично знакомое.

Как вы относитесь к недолговечности своих работ?

— Мой замки хрупкие. Для того, чтобы они рухнули, не требуется много усилий. Однако иногда замки могут всё ещё стоять целыми на следующий день. Прекрасно видеть их под другим светом. Если они рассыпаются или полностью смываются, я просто начинаю строить новые. Создавать их — моё огромное удовольствие.

Оригинальный текст: Даниэль Касильяс