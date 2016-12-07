Сегодня, 7 декабря, в Нефтеюганске (ХМАО) прошла церемония прощания с юными акробатами и их тренерами, погибшими в страшном ДТП под Ханты-Мансийском.

Перед входом в центр физической культуры и спорта "Жемчужина Югры" собрались тысячи горожан, близких и друзей погибших. Всего около 50 тысяч человек.

Среди тех, кто пришёл проститься с погибшими, а также морально поддержать их близких оказалась Элина Романова. Школьница согласилась рассказать корреспонденту Metro о том, что она там увидела.

– Людей было очень много, съезжались со всего округа, многие дети отпрашивались даже со школы, чтобы проститься с погибшими, – вспоминает девушка.

Несмотря на огромное количество пришедших, всё было организовано должным образом, а поток людей контролировали сотрудники полиции. При входе в зал, где проходила церемония, была постелена ковровая дорожка, вдоль неё стояли гробы, рядом с ними сидели родители погибших, на трибунах – их родственники.

– Кто приходил проститься, проходили по этой дорожке и клали цветы рядом с фотографией (около гроба). Некоторые гробы были открыты, но там где были сильные увечья – были закрыты, – рассказывает Элина. – У меня самой погибла знакомая, подойдя к её гробу, и увидев её, у меня началась ужасная истерика, так как не верилось в то, что этой замечательной девочки больше нет с нами..

По словам школьницы, единого мнения, кто виноват в случившемся, в городе нет. Девушка же уверена, что трагедии можно было избежать, если бы все необходимые нормы были бы соблюдены.

– Думаю что в произошедшем виноваты прежде всего те, кто допустил эту поездку на рейсовом автобусе и без сопровождения, ведь если бы всё организовали должным образом, то ничего, наверно, и не было.. В городе все говорят по-разному, кто-то винит водителя, кто-то директора "Сибиряка", который должен был выделить деньги на всю организацию, мнения людей по этому поводу очень разные, – заключила Элина.

Напомним, что 4 декабря на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск (в ХМАО) произошло ДТП с участием автобуса, легкового автомобиля и двух грузовиков.

В автобусе в этот момент находились 32 пассажира, в том числе 29 детей, которые возвращались с соревнований по спортивной акробатике.

В результате ДТП в ХМАО погибли 12 человек, в том числе 10 детей и два тренера. Ещё 23 человека были доставлены больницу с различными травмами, состояние многих до сих пор оценивается, как тяжёлое.

(Родители Элины Романовой дали согласие на публикацию)