Лидер группировки "Ленинград" поделился с поклонниками его творчества впечатлениями о новом формате выступления. В Ледовом дворце сцену для рокеров установили прямо в центре зала.

- Эксперимент со сценой 360 считаю очень удачным, - рассказал в соцсети Сергей Шнуров. - Не обошлось без накладок, но первый блин вышел, и точно не комом. Спасибо всем техническим службам и нашему боевому техотделу. Это того стоило! Будем делать!

Чуть позднее Сергей Шнуров поделился фото своей новой гитары и рассказал, в чём необычность этого инструмента, помимо того, что его расцветка повторяет цвета российского флага.

- В этой сумятице почти никто не заметил новую гитару, которую лично для меня сделал заокеанский товарищ, - рассказывает Сергей Шнуров в Instagram. - А она очень хороша! Три грубо сколоченных доски в цвет нашего флага, накладка Луи Витон и золотые элементы звукоснимателя. Шик!

Поклонники "Ленинграда" похвалили новую гитару Шнурова.

- Действительно хороша, - пишут в комментариях под фото Шнурова с гитарой цвета российского флага.

- Я хоть и слепая, но сразу заметила! Отлично смотритесь вместе!, - отмечают подписчики аккаунта.

- Сочетать несочетаемое - это искусство!, - восхищаются гитарой и ее дизайном поклонники.