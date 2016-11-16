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Обновлено : Сегодня 16:30
- Опубликовано : Сегодня 15:44

Счастливые финалы не привлекают Звягинцева

  • Давид Абабеков

Успешный режиссёр ответил на вопросы аудитории Государственного театра киноактёра

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На днях в рамках учебной программы Киноакадемии Никиты Михалкова при поддержке Министерства культуры РФ прошёл открытый мастер-класс кинорежиссёра и сценариста Андрея Звягинцева.

С самого начала мероприятия режиссёр признался, что считает себя неспособным кого-либо чему-либо научить. Сразу после этого мастер-класс преобразился в своеобразный творческий вечер.

Как оказалось, выпавший недавно снег сорвал съёмочный процесс нового фильма Звягинцева. Необходимая для сцен осенняя погода внезапно сменилась на суровую зиму и приостановила производство картины.

Звягинцев рассказал, что рабочее название проекта "Не любовь". Позади уже 40 съёмочных дней. Новая картина Звягинцева расскажет о расставании супружеской пары, после нескольких лет совместной жизни решившей разойтись в поисках лучшей доли.

В очередной раз рассматриваемая кинопостановщиком тема не отличается позитивностью. Сам Звягинцев не видит ничего интересного в счастливых историях и финалах. Ему любопытнее разбираться в том, что же в жизнях людей идёт не так.

Звягинцев отметил, что, хоть на выбор истории для создания "Левиафана" его вдохновили произошедшие в США события, это не мешает сюжету фильма остро соотноситься с российской действительностью.

При этом в будущей ленте Звягинцева будет некое новшество для творчества режиссёра — герой, которого можно назвать "положительным". Речь о персонаже, по сюжету представляющем волонтёрское движение. Идея ввести такого героя появилась, когда режиссёр познакомился с известным поисковым отрядом "Лиза Алёрт".

"Удивительно, что в наше время есть такое движение сердца, противостоящее равнодушию… Я сейчас опять к Ильдару Дадину возвращаюсь. Есть такие люди, которые в наше время разобщения и недоверия способны отдавать самое дорогое, что у них есть, — собственное время каким-то далёким  и чужим людям. Так что положительный персонаж в нашей картине будет"

К избиению осужденного активиста Ильдара Дадина и обыскам обвиняемых в оскорблении чувств верующих защитников парка "Торфянка", на месте которого планируется возведение церкви, в течение мероприятия Звягинцев возвращался не раз. Реакцию общества на эти события режиссер охарактеризовал лаконично:

"Мы все живём в одной стране, но ощущение такое, что всё-таки в разных".

Завершил вечер Звягинцев, отвечая на вопрос о советских фильмах, которые в своё время произвели на него неизгладимое впечатление. Список этих кинолент прилагается:

  • Фильмы Отара Иоселиани
  • Фильмы Андрея Тарковского
  • "Мне двадцать лет" — реж. Марлен Хуциев
  • "Проверка на дорогах" и "20 дней без войны" — реж. Алексей Герман
  • "История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж" — реж. Андрей Кончаловский
  • "Неоконченная пьеса для механического пианино" и "Пять вечеров" — реж. Никита Михалков

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