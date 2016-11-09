Сюжет седьмого сезона сериала "Игра престолов" целиком выложили в Сеть. Об этом в среду сообщает The Sun.

Отмечается, что спойлер популярного телесериала опубликовал пользователь Reddit. Его аккаунт позже был удалён, но сюжетные подробности быстро распространились по Интернету.

ВНИМАНИЕ! СПОЙЛЕР!

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По данным, слитым в Сеть, в седьмом сезоне "Игры престолов" Серсея забеременеет от своего брата Джейме. Также сообщается, что между Джоном Сноу и Дейенерис Таргариен вспыхнут чувства.

Напомним, что в октябре в Сеть попали кадры со съёмочной площадки сериала "Игра престолов". Позже появились сообщения о том, что возможна утечка сценария сериала. При этом подробности тогда не разглашались.