Сборная России по хоккею победной поступью прошла по превому этапу Евротура – Кубку Карьяла. Подопечные Олега Знарка добились триумфа во всех трёх матчах, переиграв финнов, шведов и чехов.

В решающем матче россияне взяли верх на чехами со счётом 3:0. Первые две шайбы были заброшены во втором периоде: голами отметились Владимир Ткачёв (26-я минута) и Никита Гусев (38). Окончательный счёт установил защитник Алексей Береглазов (50).

Ранее на первом этапе Евротура подопечные Олега Знарка обыграли команды Финляндии (5:1) и Швеции (3:2).

Последний раз сборная России выигрывала Кубок Карьяла в 2011 году, всего на счету россиян пять побед на финском этапе Евротура.

Следующим этапом Евротура станет Кубок Первого канала, матчи которого пройдут в России 15-18 декабря.