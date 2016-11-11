Бразильская модель и обладательница титула "Мисс Бум-Бум-2015" Сьюзи Кортес приняла участие в откровенной фотосессии. Девушка украсила обложку испанского журнала Interviú.

На снимке, который Кортес выложила на своей странице в Instagram она полностью обнажена, прикрыты только плечи модели – на них она накинула две кожаные куртки красного и синего цветов. Примечательно, что именно эти сочетания составляют фирменную расцветку футбольного клуба "Барселона". И это очень символично.

Дело в том, что статья в журнале посвящена недавнему скандалу между Кортес и футболистом "Барселоны" Лионелем Месси.

– Уверена, что Месси не заблокировал бы меня, если бы не его жена, – подписала фото обладательница самых аппетитных ягодиц "Мисс Бум-Бум-2016".

Напомним, что весной этого года Месси заблокировал Сьюзи Кортес в своём аккаунте в Instagram. Дело в том, что модель буквально заваливала футболиста откровенными фотографиями, что, естественно, не понравилось его супруге Антонелле Рокуццо.

Кортес уверена, что именно Рокуццо заставила Месси заблокировать её в соцсетях. Такое поведение жены футболиста она объяснила неуверенностью в себе. По словам бразильянки, она всего лишь выслала Месси несколько кадров, на которых была одета в футболку клуба "Барселона" и стринги.

Если бы я могла, я бы объяснила ей, что насчёт меня не надо беспокоиться – я просто большая фанатка "Барселоны, – заявила тогда Сьюзи Кортес.

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