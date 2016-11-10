В Бразилии состоялся ежегодный конкурс "Мисс Бум-Бум". Об этом в четверг сообщает AFP.

Обладательницей самых аппетитных ягодиц и титула Мисс Бум-Бум-2016 стала темнокожая фотомодель Эрика Канела.

Девушка родилась в восточной части Бразилии в штате Байя. Объём её бёдер составляет 107 сантиметров.

Помимо главной победительницы в конкурсе также была определена обладательница самых эффектных ягодиц среди женщин "за 50". В этой номинации победила 63-летняя Дона Жеральда.

Напомним, что самый горячий конкурс "Мисс Бум-Бум" регулярно проводится в Сан-Паулу. Ежегодно за мероприятием следят миллионы поклонников по всему миру, а в Бразилии оно считается едва ли не самым ожидаемым мероприятием года.

В конкурсе могут принять участие девушки с выдающимися ягодицами, так как именно по этому параметру и оцениваются конкурсантки. Самую достойную выбирают путём голосования, в котором принимают участие более десяти миллионов человек. Побеждает девушка, набравшая наибольшее количество голосов.



