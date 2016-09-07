Три руководящих сотрудника института истории, государственного управления и международных отношений Кемеровского госуниверситета (КемГУ) уволены после скандала с голыми первокурсниками. Об этом в среду сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета.

Среди них директор учебного заведения Константин Юматов и два его заместителя. В настоящий момент в университете проводится служебная проверка.

– Служебная проверка будет завершена не позднее 9 сентября. Уволены два заместителя директора института истории, государственного управления и международных отношений, – сказала собеседница агентства.

Напомним, что ранее в Сети появились фотографии с посвящения в студенты первокурсников-историков КемГУ. На снимках молодые люди и девушки, в том числе несовершеннолетние, предстали практически полностью голыми.

Как выяснилось позже – раздеться у всех на глазах было одним из этапов испытания посвящения в студенты.

Опубликованные снимки вызвали большой общественный резонанс. Пользователи резко осудили происходящее и обвинили во всём руководство учебного заведения. Подробней об этом ЗДЕСЬ

Накануне вечером был уволен директор КемГУ Константин Юматов.