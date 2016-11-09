Рождественская ярмарка 2016-2017 пройдет, как и в прошлом году, на Пионерской площади у ТЮЗа. Однако будет гораздо короче почти на неделю - с 24 декабря 2016 года по 8 января 2017 года. Сами организаторы против такого сокращения. Но так решил заказчик - комитет по предпринимательству. Как рассказал Metro директор 11 Рождественской ярмарки Дмитрий Лядов, в прошлом году она начала работать 18 декабря - и это были самые оптимальные сроки.

- Наше мнение - жители и в этом году могли бы начать посещать ярмарку числа 17-18 декабря, покупая подарки. В прошлом году большое число посетителей было до начала ярмарки. Потом грянули морозы. Да и в январе люди уже скупились подарками, не было ни денег, ни необходимости что-то приобретать, - пояснил Metro Лядов.

Кроме сокращения сроков есть и другие новости. Во время каникул любой желающий сможет отведать бань куон - пирожки с рисом, завернутые в банановые листы, или же купить домой нэмы - блинчики в рисовой бумаге. На ярмарке представят вьетнамскую кухню и эксклюзивные сувениры. Такое организаторы устраивают впервые.

В этом году экзотическую кухню совместят с истинно русским оформлением - ярмарка раскрасятся в солнечные цвета хохломы. В прошлом году она была в голубых тонах гжели.

Работать ярмарка каждый день будет с 12 часов дня до 23:00. В этом году она пройдет под брендом "петербургская марка качества". Продукция, которую можно будет попробовать во время праздников, будет продаваться весь год под этим же брендом. Однако участникам было рекомендовано - выставлять товары по розничной цене, не завышая "в честь" праздников.