Воронежский областной суд решил заменить бойцу MMA Александру Емельяненко тюремное заключение на исправительные работы.

– Произошла замена – неотбытый срок поменяли на два года исправительных работ, – рассказывает Metro пресс-секретарь суда Лада Петина. – Плюс 10 процентов заработной платы осуждённого переведены в пользу государства.

В мае 2015 года российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко приговорили к 4,5 годам заключения и штрафу в размере 50 тысяч рублей. Его обвиняли в совершении насильственных действий сексуального характера.

Александр Емельяненко – известный боец MMA, но в спортивном мире куда больше знаменит его брат Фёдор Емельяненко.